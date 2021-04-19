Гражданин и начальник: Гумба об электронной базе вакансий

Начальник управления по труду и занятости Министерства социального обеспечения и демографической политики республики Илона Гумба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как электронная база вакансий и резюме поможет в трудоустройстве граждан.

Радио Гражданин и начальник: Гумба об электронной базе вакансий

Гумба сообщила, что в Абхазии впервые запущена государственная электронная база вакансий и резюме. Над этим вопросом работали специалисты Министерства социального обеспечения и демографической политики.

"Это первая новая электронная база труда. Надеюсь, что с ее появлением ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону. Называется она "ausura.su", и каждый гражданин может пользоваться ей свободно и бесплатно. Как соискатели, так и работодатели смогут в свободном доступе на этом сайте оставить резюме. Если кто-то не знает, как правильно заполнить анкету, есть образцы. Также есть специальные резюме для работодателей для того, чтобы сообщить нам о вакантных местах", - отметила Гумба.

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