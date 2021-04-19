15:35 19 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.25
  • EUR91.48
Поиск
© Sputnik

Гражданин и начальник: Гумба об электронной базе вакансий

Радио
Получить короткую ссылку
7010
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/13/1032251971.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210419/1032251417/Grazhdanin-i-nachalnik-Gumba-ob-elektronnoy-baze-vakansiy.html

Начальник управления по труду и занятости Министерства социального обеспечения и демографической политики республики Илона Гумба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как электронная база вакансий и резюме поможет в трудоустройстве граждан.

Радио
Гражданин и начальник: Гумба об электронной базе вакансий

Гумба сообщила, что в Абхазии впервые запущена государственная электронная база вакансий и резюме. Над этим вопросом работали специалисты Министерства социального обеспечения и демографической политики.

"Это первая новая электронная база труда. Надеюсь, что с ее появлением ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону. Называется она "ausura.su", и каждый гражданин может пользоваться ей свободно и бесплатно. Как соискатели, так и работодатели смогут в свободном доступе на этом сайте оставить резюме. Если кто-то не знает, как правильно заполнить анкету, есть образцы. Также есть специальные резюме для работодателей для того, чтобы сообщить нам о вакантных местах", - отметила Гумба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Похороны принца Филиппа в Великобритании
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться