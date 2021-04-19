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Колосов о покупке криптовалюты: последние деньги вкладывать не стоит

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Каковы перспективы у криптовалютной биржи, можно ли заработать на скачках курса биткоина и других видов криптовалют, какие риски с этим связаны, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал IT-специалист Владислав Колосов.

Радио
Колосов о покупке криптовалюты: последние деньги вкладывать не стоит

Эксперт отмечает, что криптовалютные активы являются высокорискованными.

"Сегодня они могут стоить много, а завтра под влиянием разных внешних факторов могут быстро обрушиться. Основной криптовалютный актив сегодня биткоин, он солирует на рынке. Все остальные криптовалюты в той или иной степени зависят от базовой ставки биткоина. Потому что на криптовалютном рынке активные игроки, они постоянно следят, какая криптовалюта растет, какая падает", - сказал Колосов.

Чтобы избежать неприятной неожиданности, последние деньги вкладывать в любые криптовалютные активы не стоит, считает IT-специалист.

"Если есть желание поиграться и получить дополнительный заработок, нужно исходить из тех свободных денег, которые не жалко потерять", - отметил Колосов.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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