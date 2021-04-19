Коньков о ссоре Праги с Россией: игра на высокие ставки

К вечеру понедельника чешское посольство в Москве должны покинуть 20 дипломатов, это ответная мера на высылку 18 российских дипломатов из Чехии. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что послужило первопричиной этой ситуации.

Радио Коньков о ссоре Праги с Россией: игра на высокие ставки

В посольстве Чехии в Москве, которое к вечеру понедельника должны покинуть 20 дипломатов, идет погрузка имущества, сообщает РИА Новости.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил в субботу вечером, что Прага подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Позже было объявлено, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.

В воскресенье были оглашены ответные меры России, вызванному в МИД РФ послу Чехии сообщили о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников чешского посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, обнародовав бездоказательные обвинения в адрес России, чешские власти действовали не по своей инициативе, а выполняли волю более крупных геополитических игроков.

"Чехия неожиданно ворвалась в информационную повестку и пытается там диктовать какие-то сомнительные условия вскоре после того, как на прошлой неделе были приняты новые санкции (против России) в Соединенных Штатах Америки. И в этом смысле первое, что приходит на ум ‒ это то, что чехи пытаются таким образом выслужиться перед заокеанскими партнерами. Мне кажется, что это не столько местная инициатива, сколько общая линия, которая, видимо, принята на вооружение западными игроками в контексте перетягивания на себя внимания новой американской администрации в новый четырехлетний цикл", ‒ сказал Александр Коньков.

Экс-президента США Дональда Трампа упрекали в том, что он уделял мало внимания отношениям с европейскими партнерами, отметил политолог. После смены администрации США, считает он, малые страны Европы торопятся засвидетельствовать свою верность Белому дому.

"(Президент США Джо) Байден вроде бы демонстрирует готовность "вернуться в Европу", и там сейчас идут разного рода игры на более высокие ставки со стороны тех, кого раньше принято было именовать лимитрофами. К сожалению, Прага взяла на вооружение этот курс. И я думаю, что нам стоит ждать попыток "выслужиться на России" перед Соединенными Штатами и со стороны других более мелких европейских игроков", ‒ заключил Александр Коньков.