Лолуа рассказал, почему ГАИ Абхазии запретили останавливать машины туристов

Радио Лолуа рассказал, почему ГАИ Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами

Руководство МВД Абхазии запретило сотрудникам Госавтоинспекции останавливать автомобили с иностранными госномерными знаками, заезжающие на территорию республики для отдыха.

Однако водители автомобилей с иностранными номерами такие же участники дорожного движения, как и местные жители страны. В связи с этим в случае явного нарушения правил дорожного движения они будут оштрафованы, рассказал помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

Чем вызван такой запрет, как он соотносится с нормами права, рассказал депутат Парламента, экс-министр внутренних дел Абхазии Рауль Лолуа.

"И тогда, и сейчас мы говорим о том, чтобы без серьезных нарушений машины не останавливать. Мы все должны понимать, что люди, которые к нам приезжают, приезжают на отдых, и мы все вместе должны обеспечить нормальное пребывание этих людей. Сотрудники ГАИ, наоборот, должны помочь, подсказать, определить место стоянки. Поэтому сейчас в отношении сотрудников ГАИ вышло такое распоряжение. Это распоряжение не может носить законодательный характер, потому что все участники дорожного движения равны. Это делается в преддверии курортного сезона. Статистика в отношении российских водителей минимальна, они очень дисциплинированные, потому что в России ужесточились правила. Если проехать по трассе до Псоу, мы увидим, какое количество нарушений совершают наши граждане", - сказал Лолуа.

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