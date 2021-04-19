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Член Общественной палаты Рауль Лолуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лолуа рассказал, почему ГАИ Абхазии запретили останавливать машины туристов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210419/1032253256/Lolua-rasskazal-pochemu-GAI-Abkhazii-zapretili-ostanavlivat-mashiny-turistov.html

Депутат Парламента, экс-министр внутренних дел Абхазии Рауль Лолуа в эфире радио Sputnik Абхазия обосновал запрет руководства МВД сотрудникам ГАИ останавливать автомобили с иностранными госномерами.

Радио
Лолуа рассказал, почему ГАИ Абхазии запретили останавливать машины с иностранными номерами

Руководство МВД Абхазии запретило сотрудникам Госавтоинспекции останавливать автомобили с иностранными госномерными знаками, заезжающие на территорию республики для отдыха.

Однако водители автомобилей с иностранными номерами такие же участники дорожного движения, как и местные жители страны. В связи с этим в случае явного нарушения правил дорожного движения они будут оштрафованы, рассказал помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Чем вызван такой запрет, как он соотносится с нормами права, рассказал депутат Парламента, экс-министр внутренних дел Абхазии Рауль Лолуа.

"И тогда, и сейчас мы говорим о том, чтобы без серьезных нарушений машины не останавливать. Мы все должны понимать, что люди, которые к нам приезжают, приезжают на отдых, и мы все вместе должны обеспечить нормальное пребывание этих людей. Сотрудники ГАИ, наоборот, должны помочь, подсказать, определить место стоянки. Поэтому сейчас в отношении сотрудников ГАИ вышло такое распоряжение. Это распоряжение не может носить законодательный характер, потому что все участники дорожного движения равны. Это делается в преддверии курортного сезона. Статистика в отношении российских водителей минимальна, они очень дисциплинированные, потому что в России ужесточились правила. Если проехать по трассе до Псоу, мы увидим, какое количество нарушений совершают наши граждане", - сказал Лолуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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