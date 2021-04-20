Юшков: потребление нефти в мире еще не вернулось на "доковидный" уровень

Издание Bloomberg заявило, что образовавшийся во время пандемии избыток нефти практически исчерпан. Как это отразится на цене нефти, рассказал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Радио Юшков: потребление нефти в мире еще не вернулось на "доковидный" уровень

"Публикация Bloomberg говорит о том, что запасы сырой нефти заканчиваются. Значит, переизбыток уходит, сделка ОПЕК+ сработала со своей стороны. Но другие производители не спешат восстанавливать свою добычу. Это, прежде всего, США. Там восстановление добычи происходит очень медленно, что довольно неожиданно, потому что цена довольно высокая (...) Но американские производители сланцевой нефти не спешат возвращаться в добычу, потому что там и банки дают под высокий процент кредиты, боятся, что опять будет скачок цен вниз и они обанкротятся. И пока никто не понимает, как Байден (Джо Байден) будет регулировать энергетику", - прокомментировал радио Sputnik Юшков.

При этом "потребление нефти в мире еще не вернулось на "доковидный" уровень", сказал он.

"По-прежнему в Европе существует карантин, в мире потребляют мало авиакеросина, потому что перелеты закрыты", - добавил Юшков.