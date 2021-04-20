Такие обстоятельства: Берзения о криптобирже

Каковы перспективы у криптобиржи, чем рискуют торгующие криптовалютой, как контролировать этот вид деятельности, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал координатор "Центра Бизнес Образования" в Очамчыре, крипто-энтузиаст Георгий Берзения.

Радио Такие обстоятельства: Берзения о криптобирже

Георгий Берзения сам называет себя крипто-энтузиастом, так как верит в то, что у этой индустрии большое будущее. Он напомнил, что криптовалютная биржа - это торговая платформа, на которой можно производить операции с цифровыми валютами.

"Криптовалютная биржа – это аналог классической биржи, только там торгуют не акциями и ценными бумагами, а токенами и криптовалютой. Принцип работы тот же самый – мгновенный обмен, покупка, продажа. Есть множество инвестиционных инструментов, на которых можно заработать, если хорошо понимать всю эту сферу… Сегодня набирают обороты децентрализованные биржи. Неделю назад произошло очень большое событие в криптоиндустрии – одна из крупнейших криптобирж вышла на классическую фондовую биржу, которая является одной из крупнейших американских бирж", - рассказал Берзения.

При этом Георгий Берзения отметил, что необходимо хорошо понимать биржевую сферу, так как она связана с большими рисками.

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