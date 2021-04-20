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Такие обстоятельства: Кортава о переводе Россией части военных кораблей в Черное море

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Sputnik Абхазия
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Заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Абхазия полковник Вадим Кортава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, зачем Россия дополнительно перебросила корабли в Черное море.

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Такие обстоятельства: Кортава о переброске дополнительного российского флота в Черное море

17 апреля Россия перебросила по Керченскому проливу 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море. Отряд перешел в подчинение Черноморского флота. В этот же день через Босфорский пролив в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота и позднее – два аналогичных корабля Балтийского флота. С учетом семи больших десантных кораблей в составе Черноморского флота российская группировка десантных кораблей в Черном море достигла 11 единиц, и способна взять на борт около трех тысяч морских пехотинцев с вооружением и бронетехникой (более 100 танков). Эксперты не скрывают, что это реакция на переброску Киевом подразделений и техники к линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе, якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные военные все чаще прибегают к помощи украинцев. Ситуацию в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Абхазия полковник Вадим Кортава.

Кортава отметил, что современная военно-политическая ситуация в Черном море остается сложной, НАТО и, в частности, США проявляют повышенную активность к данному региону.

"Используются любые возможности, чтобы отправить в Черное море боевые корабли. Руководство Северо-Атлантического альянса и США утверждают, что все это вынужденная мера из-за якобы возросшей активности России. Черноморский регион для блока НАТО является приоритетным… Данная ситуация будет обостряться. Военно-политическая ситуация сложная не только в нашем регионе, но и во всем мире. Одним из ключевых факторов, который влияет на ее развитие, является стремление США сохранить лидирующую роль на международной арене. Для этого США использует как НАТО, так и внеблоковых союзников, таких как Украина и Грузия", - сказал Кортава.

По словам военного, за неполные четыре месяца текущего года акваторию Черного моря посетило десять кораблей не стран Черноморского бассейна.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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