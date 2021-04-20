Будяк о выставке "Мое откровение": художнику обязательно нужно общаться с публикой

В Сухуме открылась выставка работ художницы Людмилы Будяк. О том, как создавались работы, представленные на выставке, что значит для художника персональная выставка, в эфире радио Sputnik рассказала сама художница Людмила Будяк.

Радио Будяк о выставке "Мое откровение": художнику обязательно нужно общаться с публикой

Это четвертая персональная выставка Людмилы Будяк, последняя была в 2016 году. С искусством надо говорить откровенно, сказала в эфире художница.

"Здесь много керамических работ, которые выполнены еще в 1985 и 1975 годах, а также в 2014 и в 2015 годах, те старые работы, которые выполняла в Конаково, это на заводе в Калининской области (Тверская область - прим.). Много работ разошлось, но то, что осталось, я представила. Здесь и тарелки, и красивые вазы, панно, это все хорошо видеть своими глазами. Когда ты работаешь сам с собой, хочется поделиться с другими, на обозрение, на осуждение, потому что художнику обязательно нужно общаться с публикой, знать мнение каждого, работая с самим собой можно засидеться в мастерских, а когда ты выходишь на персональную выставку, народ видит, свое мнение высказывает, а мне приятно их слушать", - сказала Будяк.

Выставка "Мое откровение", на которой представлено более 40 работ, будет открыта в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии до 30 апреля.