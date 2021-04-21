Такие обстоятельства: Хинтба об участии Абхазии на конференции русских зарубежных театров

О Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России", о том, какие театры приедут на него и насколько важно оказаться Абхазии в числе участников, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Радио Такие обстоятельства: Хинтба об участии Абхазии на конференции русских зарубежных театров

В первой половине мая в Санкт-Петербурге состоится международная конференция русских зарубежных театров. Пройдет она в рамках 23-го Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России". На конференцию приглашены видные деятели культуры стран СНГ и Балтии, представители федеральных и региональных органов власти, а также авторитетных общественных организаций.

Приглашение к участию в конференции поступило генеральному директору Государственного Русского театра драмы имени Искандера Ираклию Хинтба.

"Мы с большой радостью восприняли приглашение не только принять участие в фестивале как театр со спектаклем "Кровавая свадьба", но и то, что в рамках фестиваля будет проходить конференция русских театров зарубежных стран. Она открывается в день открытия фестиваля, и вечером мы играем наш спектакль в театре-фестивале Балтийский дом. Большое событие, во-первых, что мы открываем фестиваль, то, что будет возможность показать искусство Абхазии, и мы в рамках конференции будем говорить о том, как наш театр выживал в условиях карантина, будем думать об укреплении международного сотрудничества", - сказал Хинтба в беседе на радио.

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