19:21 21 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR92.29
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Хинтба об участии Абхазии на конференции русских зарубежных театров

Радио
Получить короткую ссылку
5020
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/08/1031583542.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210421/1032262389/Takie-obstoyatelstva-Khintba-ob-uchastii-Abkhazii-na-konferentsii-russkikh-zarubezhnykh-teatrov.html

О Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России", о том, какие театры приедут на него и насколько важно оказаться Абхазии в числе участников, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Радио
Такие обстоятельства: Хинтба об участии Абхазии на конференции русских зарубежных театров

В первой половине мая в Санкт-Петербурге состоится международная конференция русских зарубежных театров. Пройдет она в рамках 23-го Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России". На конференцию приглашены видные деятели культуры стран СНГ и Балтии, представители федеральных и региональных органов власти, а также авторитетных общественных организаций.

Приглашение к участию в конференции поступило генеральному директору Государственного Русского театра драмы имени Искандера Ираклию Хинтба.

"Мы с большой радостью восприняли приглашение не только принять участие в фестивале как театр со спектаклем "Кровавая свадьба", но и то, что в рамках фестиваля будет проходить конференция русских театров зарубежных стран. Она открывается в день открытия фестиваля, и вечером мы играем наш спектакль в театре-фестивале Балтийский дом. Большое событие, во-первых, что мы открываем фестиваль, то, что будет возможность показать искусство Абхазии, и мы в рамках конференции будем говорить о том, как наш театр выживал в условиях карантина, будем думать об укреплении международного сотрудничества", - сказал Хинтба в беседе на радио.    

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Глаза разума: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Северный флот России провел учения в Баренцевом море
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться