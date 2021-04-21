Смолин о вопросе продажи "Спутнику V" в Европе: конкуренты будут упираться ногами и руками

Радио Смолин о вопросе продажи "Спутнику V" в Европе: конкуренты будут упираться ногами и руками

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" будет доступна в Европе в значительном количестве не раньше конца 2021 года, вопрос о разрешении на продажу будет изучаться в ближайшие недели Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). А прежде еврокомиссар заявлял, что Европа не нуждается в поставках российской вакцины, так как там уже одобрены четыре других препарата.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что решение по "Спутнику V" в Евросоюзе будут затягивать прежде всего из-за конкуренции вакцин.

"То, что нашу вакцину никто не ждет в ЕС, имеются в виду люди, заинтересованные в продвижении других вакцин, это, конечно, правда. Будут упираться обеими ногами и обеими руками, чтобы как можно дольше тянуть с принятием решения (о разрешении продажи в ЕС – ред.)", - считает Смолин.

По его словам, это никак не связано с мощностями производства, вопрос упирается в конкуренцию.

"Другой вопрос – что затягивать бесконечно вряд ли у них получится. Они либо примут решение, и вакцина попадет под какие-нибудь санкции, то есть переведут это в разряд политического действия уже публично, либо будут тянуть до последнего", - уверен политолог.

По его мнению, российской стороне надо действовать и активно продвигать процедуру получения разрешения на продажу препарата.

"Но надеяться на то, что там подвинутся и предоставят возможности для продвижения нашей вакцины, мне кажется, довольно наивно", - отметил Смолин.

Напомним, произведенная российским Центром имени Гамалеи вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она уже одобрена более чем в 50 странах. Общее население этих государств превышает 1,5 миллиарда человек.