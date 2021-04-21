Путин: надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту

Глава России в среду выступил с посланием Федеральному собранию. Во время оглашения послания президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России.

Радио Путин: надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - подчеркнул президент.

Путин заявил, что Россия ведет себя в этой связи в высшей степени сдержанно, скромно, часто вообще не отвечает не только на недружественные акции, но на откровенное хамство.

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного отношения. Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - сказал Путин.

Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами, подчеркнул Путин.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким", - сказал Путин.