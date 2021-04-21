Эксперт о внешней политике в послании Путина: настрой на сотрудничество

Внешняя политика России направлена на создание условий для внутреннего развития страны, послание президента РФ это еще раз подтвердило. Такое мнение высказала в эфире радио Sputnik кандидат политических наук Кира Сазонова.

Радио Эксперт о внешней политике в послании Путина: настрой на сотрудничество

Смысл политики России на международной арене ‒ обеспечить мир и создать условия для благополучия российских граждан, для стабильного развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"Вместе с тем, в мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим", ‒ продолжил глава российского государства.

Он также отметил, что если кто-то в отношении России будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, Москва всегда сможет отстоять свою позицию.

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова отметила, что внешняя политика России отличается твердостью, при этом Москва делает все возможное, чтобы снизить международную напряженность.

"Отдельные государства, это касается прежде всего Соединенных Штатов, позволяют себе вмешиваться во внутренние процессы в других странах, будь то в форме организации цветных революций или раздачи высокомерных указаний, кому что и как делать. У Российской Федерации всегда любая реакция на это проявляется в формате ответных действий, то есть речь идет фактически о самообороне. Если мы вводим санкции, то это всегда ‒ ответные меры, контрсанкции. Наша внешняя повестка настроена не на конфронтацию, а на развитие сотрудничества, и президент еще раз подтвердил это в своем выступлении", ‒ сказала Кира Сазонова.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин выразил надежду, что выдвинутая им в июне прошлого года идея саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН будет реализована, когда позволят эпидемиологические условия. Он заявил, что предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

Кира Сазонова считает данную идею очень важной, в том числе для налаживания эффективного контроля за режимом нераспространения ядерного оружия.

"Президент последовательно уже около года продвигает идею о том, что важнейшей структурой международной безопасности должен оставаться Совет Безопасности ООН, куда входят великие державы, обладающие ядерным оружием. Но за пределами Совбеза есть страны, которые тоже обладают или предположительно обладают таким оружием. Поэтому какой-то саммит или другой формат обсуждения проблем безопасности очень заметно снизил бы градус напряженности на планете", ‒ уверена эксперт.