Турбаза: Чачхалиа и Соломко о проблемах и перспективах турсферы в Абхазии

О курортном и туристическом бизнесе Абхазии, причинах, которые не способствуют его развитию, в эфире радио Sputnik рассказали один из руководителей туристической компании "АКВА-Абаза" Денис Чачхалиа и председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко.

Радио Турбаза: Чачхалиа и Соломко о проблемах и перспективах турсферы в Абхазии

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду вечером программа "Турбаза", беседа о курортном и туристическом бизнесе Абхазии. О деталях, нюансах, возможностях в туристической отрасли, функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах. Разговор с широким кругом спикеров – от профильных ведомств до операторов, организаторов, практиков, владельцев гостиниц. Одним словом, с теми, чья работа – отдых.

Один из руководителей туристической компании "АКВА-Абаза" Денис Чачхалиа и председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко высказали свое мнение по поводу востребованности Абхазии как туристического направления. Насколько важно развивать круглогодичный отдых, какие они видит препятствия, какие причины этому мешают.

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