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© Foto / предоставлено Ингой Чанба

Чанба рассказала о вероятности проникновения новых штаммов COVID-19 в Абхазию

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1274)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210422/1032271115/Chanba-rasskazala-o-veroyatnosti-proniknoveniya-novykh-shtammov-COVID-19-v-Abkhaziyu-.html

О мутации коронавируса и его агрессивности в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

Радио
Чанба рассказала о вероятности проникновения новых штаммов COVID-19 в Абхазию

Роспотребнадзор заявил о формировании двух "российских" штаммов коронавируса. Своими предположениями о том, могут ли эти штаммы уже быть в Абхазии, поделилась главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

"Точно не могу сказать, есть этот штамм или нет, потому что у нас нет возможности выделять штаммы. Для этого нужны большие лаборатории, институты. Но по клинике, по течению коронавируса могу сказать, что период перехода от средней степени тяжести к тяжелой сократился. Переход в тяжелую форму стал резким. О том, что штаммы будут меняться, вирус будет мутировать, мы знали, потому что это вирус лабораторный. Не секрет, что в Китае Ухань  работают над вирусами, над вирусными пневмониями. Поэтому мы изначально предупреждали, что этот вирус очень сложный, что люди должны менять поведение, мир меняется. Как мы привыкли с нашим менталитетом, все это нужно менять, наши традиции", - отметила Чанба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1274)

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