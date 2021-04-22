Чанба рассказала о вероятности проникновения новых штаммов COVID-19 в Абхазию

Радио Чанба рассказала о вероятности проникновения новых штаммов COVID-19 в Абхазию

Роспотребнадзор заявил о формировании двух "российских" штаммов коронавируса. Своими предположениями о том, могут ли эти штаммы уже быть в Абхазии, поделилась главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

"Точно не могу сказать, есть этот штамм или нет, потому что у нас нет возможности выделять штаммы. Для этого нужны большие лаборатории, институты. Но по клинике, по течению коронавируса могу сказать, что период перехода от средней степени тяжести к тяжелой сократился. Переход в тяжелую форму стал резким. О том, что штаммы будут меняться, вирус будет мутировать, мы знали, потому что это вирус лабораторный. Не секрет, что в Китае Ухань работают над вирусами, над вирусными пневмониями. Поэтому мы изначально предупреждали, что этот вирус очень сложный, что люди должны менять поведение, мир меняется. Как мы привыкли с нашим менталитетом, все это нужно менять, наши традиции", - отметила Чанба.

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