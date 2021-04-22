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Экономист: криптовалюта не может быть международной расчетной единицей

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Никто не знает, интересам каких стран она служит, считает профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльнур Садыгов.

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Экономист: криптовалюта не может быть международной расчетной единицей

Криптовалюта не может являться формой безналичных расчетов, сказал Sputnik Азербайджан профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльнур Садыгов.

Центральный банк Турции решил запретить в стране финансовые операции с криптовалютой. Использование любого типа криптовалюты в качестве средства оплаты товаров и услуг в Турции запрещено.

"Сегодня никто не знает, интересам каких стран она служит. Некоторые страны запретили использование криптовалюты. Мир не нуждается в ней, тогда как у нас в наличии есть такие международные валютные резервы, как доллар и фунт стерлингов. Криптовалюта не может быть международной расчетной единицей. Если в дальнейшем будут проблемы в международных экономических отношениях, то надо запретить использование криптовалюты в основном в развивающихся странах. Она не является формой безналичных расчетов, так как нет гарантий о ее дальнейшей стабилизации. Поэтому необходимо запретить криптовалюту, в частности биткоин, во всех странах", - отметил Садыгов Sputnik Азербайджан.

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