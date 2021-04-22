Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину от коронавируса

Россия подчеркивает свою открытость к международному сотрудничеству в общей борьбе с пандемией и никому не навязывает свою вакцину от коронавируса. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Радио Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину от коронавируса

По словам официального представителя МИД РФ, с начала коронокризиса Россия неоднократно подчеркивала готовность сотрудничать и обмениваться опытом с зарубежными партнерами по вопросам вакцинирования против коронавируса, поэтому попытки некоторых политиков перевести вопрос экспорта российского препарата в политическую плоскость вызывают недоумение.

Захарова указала на слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который назвал российскую вакцину "Спутник V" инструментом пропаганды, а также на высказывания президента этой страны Эмманюэля Макрона, посчитавшего "возможным заговорить о мировой войне нового типа и попытках оказать влияние с помощью вакцин".

"К кому это относится? Уж точно не к нам", - сказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Мы всегда подчеркивали на всех уровнях нашу открытость и готовность к сотрудничеству и профессиональным обменам с зарубежными партнерами по вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом и вакцинированием против COVID-19. В этой связи вызывает лишь недоумение звучащие из некоторых европейских столиц высказывания официальных лиц, которые пытаются перевести этот вопрос и вопрос экспорта российской вакцины в политическую плоскость. В некоторых странах доходит просто до политических баталий, которые ведут нередко к политическим кризисам", - сказала дипломат.

По ее словам, в той же Франции проявляется несогласие с позицией высшего руководства относительно российской вакцины. Она напомнила о письме мэра Ниццы - одного из крупнейших городов страны - в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова с просьбой посодействовать поставкам российского препарата. Такие просьбы, как заметила Захарова, поступают из других стран ЕС. "На наш взгляд, это свидетельствует о несогласии населения с навязываемыми ограничениями международного сотрудничества в сфере борьбы с эпидемией COVID", - cказала Захарова, добавив, что Россия отмечает рост запросов из-за рубежа на поставки "Спутника V".

Официальный представитель МИД РФ назвала "войной против собственного народа" действия властей европейских стран, намеренно отказывающихся от сотрудничества в борьбе с пандемией вопреки воле местных жителей.

"Мы подтверждаем нашу готовность к настоящему сотрудничеству, взаимодействию. Многое, конечно, будет зависеть от решений Европейского агентства лекарственных средств, которое в настоящее время рассматривает российскую заявку о регистрации вакцины "Спутник V". Парадоксальная ситуация, люди уже несколько месяцев пользуются этим препаратом, стоит очередь из стран в получении возможности применить его, многие иностранные граждане просят о возможности им привиться, а Европейское агентства лекарственных средств там же, на том же самом месте. При этом мы рассчитываем на, конечно, непредвзятое отношение к нашему препарату, которое должно быть основано сугубо на научном подходе", - заключила Захарова.