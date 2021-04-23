Адлейба о росте цен на нефть: нестабильный и недолгоиграющий

Как рост цен на нефть может повлиять на цены в Абхазии, поговорим об этом с экономистом, преподавателем кафедры экономической теории Абхазского государственного университета Анной Адлейба.

Радио Адлейба о росте цен на нефть: нестабильный и недолгоиграющий

Цены на нефть растут на фоне истощения накопленных запасов, пишут СМИ. Как отразится рост цен на нефть на стоимости бензина и товаров в Абхазии, может ли это повлечь за собой серьезный скачок, в эфире радио Sputnik рассказала экономист Анна Адлейба.

В Абхазии цены на бензин регулирует правительство, но, безусловно, мы привязаны и зависим от внешней экономической конъюнктуры, отметила Адлейба в беседе на радио.

"Я бы не стала утверждать, что рост цен на нефть стабильный и долгоиграющий, потому что вот уже на этих днях прогнозируется снижение цены на нефть в связи с тем, что пандемия опять набирает обороты в азиатских странах, предполагается, что экономика опять будет сворачиваться, и уже к июню рост цен значительно замедлится. Что касается роста цен на бензин в Абхазии, безусловно, мы привязаны и зависим от внешней экономической конъюнктуры, в частности, от цен на нефть в России и иных регионах", - отметила Адлейба.

Экономист сказала, что в России ценообразование в отношении бензина свободное, то есть государство не занимается напрямую регулированием цен.

"Работает рыночный механизм, не действует так называемый демпферный механизм, когда государство компенсирует нефтеперерабатывающим предприятиям потери от роста цен на внешнем рынке", - рассказала Адлейба.

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