Комаровский рассказал, как можно остановить мутации коронавируса

Какова главная причина мутаций коронавируса, насколько опасно COVID будет мутировать дальше, и правда ли, что вирус "помолодел" и чаще поражает детей и молодежь в тяжелой форме ― что говорит доктор медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский.

Радио Комаровский рассказал, как можно остановить мутации коронавируса

Самая большая проблема коронавируса ― это мутации, заявил Комаровский в интервью youtube-проекту "Смотрящие". По словам доктора, сейчас это уже очевидно, поскольку " мы уже имеем мутировавший штамм, и они все новые появляются".

"Вот есть, условно говоря, стандартный коронавирус ― тот самый, исходный, "заводской", уханьский. Вот вы ― человек, который не болел, встретились с этим самым уханьским коронавирусом, у вас нет защиты, вы заболели. Другой вариант ― вы переболели или вам сделали вакцинацию, у вас высокий уровень антител, очень мощная защита, вы встретились с вирусом и заболеть не можете", ― рассказал Комаровский.

"А теперь самое интересное ― вы человек, который переболел в легкой форме, и у вас мало антител. Вирус не может вас заразить, но защита у вас слабая, и именно в этой ситуации природа и придумала механизм мутаций. То есть главная причина мутаций ― это люди с малым количеством антител",― пояснил врач.

По словам доктора, пока на Земле будет огромное количество людей, которые перенесли инфекцию в легкой форме или бессимптомно и имеют малое количество антител, коронавирус продолжит мутировать и убивать все новых и новых жителей Земли.

"Земля сможет жить с коронавирусом только тогда, когда именно все, и переболевшие в том числе, особенно переболевшие легко и особенно молодежь, получат вакцины и будут иметь высокий уровень антител. Тогда у нас есть шансы остановить мутации", ― предупредил Комаровский.

Врач также опроверг миф о том, что за год с начала пандемии коронавирус значительно помолодел, и сейчас все чаще поражает детей и молодых людей тяжелыми формами заболевания.

Массового поражения детей тяжелыми формами коронавируса не происходит, просто, поскольку дети в принципе болеют чаще, естественно, они в больнице могут быть. Но я не могу сказать, что хоть где-то в мире есть тенденция к тому, что вирус очень сильно молодеет и убивает детей, дети все болеют очень легко", ― пояснил Комаровский.

Но при этом доктор добавил важный нюанс: "именно потому, что дети болеют легко, они являются той самой средой, которая распространяет вирус взрослым".