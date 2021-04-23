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Беслан Камкия
© Фото : Facebook/Беслан Камкия

Камкия о первом годе президентства Бжания: в целом достигнута стабильность

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210423/1032284417/Kamkiya-o-pervom-gode-prezidentstva-Bzhaniya-v-tselom-dostignuta-stabilnost-.html

Итоги первого года работы Аслана Бжания в должности президента Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия оценил политолог Беслан Камкия.

Радио
Камкия о первом годе президентства Бжания: достигнута стабильность

Сегодня исполнился год со дня инаугурации президента Абхазии Аслана Бжания. Каким оказался этот год для республики, с какими сложностями пришлось столкнуться и насколько хорошо с ними справлялись, оценит политолог, завкафедрой теории права Сочинского института РУДН Беслан Камкия.

Камкия отметил, что период и контекст вступления в должность президента Абхазии были сложными.

"Это совпало с объективными причинами – глобальными кризисами, системными кризисами, экономическим кризисом. В этих условиях добиться чего-то яркого, результативного было бы нереально. В целом достигнута стабильность, было много сделано по пути внутриполитической стабильности. Своим стилем, открытостью, созданием Общественного совета при президенте он добился общественного согласия, политического консенсуса, что в предыдущие годы было не совсем гладким. Достигнуто состояние, когда мы уходим от блокового противостояния. Это, безусловно, достижение. Большой объем работы стоит перед правоохранительной системой. Теневая экономика – огромная проблема, которая решается, хотя не так, как хотелось бы. Борьба с коррупцией, борьба с теневыми структурами. Есть шаги, они видны, есть и громкие дела, которые заведены впервые за постсоветское время", - сказал Камкия.

23 апреля 2020 года Абхазию возглавил лидер оппозиции Аслан Бжания, который пришел к власти после январской акции протеста и отставки экс-президента Рауля Хаджимба. На церемонии вступления в должность своей главной задачей Аслан Бжания назвал преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, "в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии" и "восстановление доверия общества к власти".

 

 

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