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Такие обстоятельства: Джинджолия о поправках в законы о репатриантах и демографии

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Sputnik Абхазия
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Председатель комитета по соцполитике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Парламента Абхазии Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как предполагается изменить закон о репатриантах и закон о демографической политике.

Радио
Джинджолия рассказал, что изменится в законах о репатриантах и демографии

Парламентский комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны рассмотрел поправки в Конституционный закон Республики Абхазия "О репатриантах" и "О государственной демографической политике Республики Абхазия". Что предполагают изменения и как их принятие может сказаться на политике государства в сфере демографии и репатриации, рассказал председатель парламентского комитета Алхас Джинджолия. 

"Отрадно отметить, что мы были услышаны нынешними юристами. Представлен проект закона "О государственной демографической политике". Сразу после войны был создан комитет по делам репатриации, много лет существовал, но был некоторый диссонанс. У нас существовало учреждение, занимающееся репатриацией, важнейшей для нас областью интересов, но в то же время отсутствовало понимание о демографической политике", - сказал Джинджолия.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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