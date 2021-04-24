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Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите

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Темы:
Подкасты РИА (527)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210424/1032285229/Zvezdnye-voyny-kto-i-zachem-i-razmeschaet-oruzhie-na-orbite.html

Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведётся за счёт военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные аппараты – это однозначная угроза миру и безопасности. Или нет?

Радио
Звёздные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?

Да и как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия?

Разобраться в этих и других вопросах помогли Андрей Малов, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической Академии МИД РФ, и Андрей Козик, координатор отдела международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста.

Подкаст создан при участии Международного комитета Красного Креста.
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Темы:
Подкасты РИА (527)

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