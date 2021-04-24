Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите

Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведётся за счёт военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные аппараты – это однозначная угроза миру и безопасности. Или нет?

Радио Звёздные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?

Да и как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия?

Разобраться в этих и других вопросах помогли Андрей Малов, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической Академии МИД РФ, и Андрей Козик, координатор отдела международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста.

Подкаст создан при участии Международного комитета Красного Креста.

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