Язык репрессий: cлова из обихода заключtнных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни.