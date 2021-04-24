Язык репрессий: cлова из обихода заключtнных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
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Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни.
Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
Слушайте подкасты РИА Новости.
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