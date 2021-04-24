21:31 24 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.09
  • EUR90.47
Поиск
© Sputnik

Язык репрессий: cлова из обихода заключtнных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Радио
Получить короткую ссылку
3810
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210424/1032288689/Yazyk-repressiy-clova-iz-obikhoda-zaklyuchtnnykh-GULAG-pronikshie-v-nashu-rech.html

Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни.

Радио
Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
Слушайте подкасты РИА Новости.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фестиваль фольклорной песни "Раида" в Государственной филармонии
Новый эпицентр коронавируса: в Индии более больше 300 тысяч заболевших за сутки
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться