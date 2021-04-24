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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений

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Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?

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Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

О том, почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

1:05 Что такое "низкая самооценка"?
3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"
5:35 Ревность и самооценка
6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях
13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?
20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценки
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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Темы:
Подкасты РИА (528)

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