"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском

О том, есть ли мистика в Голосовом овраге, рассказывают замдиректора музея-заповедника “Коломенское” Елена Верховская, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и москвовед Олег Фочкин.

Радио "Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском

“Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли - оказалось, что прошло 20 лет”. Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды: что в XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там “лешего”. Неужели здесь и правда “портал во времени”?



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