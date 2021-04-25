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"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210425/1032288893/Zaydesh-v-tuman---i-popadesh-v-proshloe-anomalii-ovraga-v-Kolomenskom-.html

О том, есть ли мистика в Голосовом овраге, рассказывают замдиректора музея-заповедника “Коломенское” Елена Верховская, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и москвовед Олег Фочкин.

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"Зайдешь в туман - и попадешь в прошлое": аномалии оврага в Коломенском

“Двое крестьян зашли в зеленый туман, а когда вышли - оказалось, что прошло 20 лет”. Про Голосов овраг в Коломенском ходят удивительные легенды: что в XVII веке здесь из ниоткуда возник отряд татарских всадников (хотя их войско разбили 50 лет назад). А в начале XX века милиционер видел там “лешего”. Неужели здесь и правда “портал во времени”?

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Темы:
Подкасты РИА (529)

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