"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

"Ринго Старр — барабанщик The Beatles рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина и многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.
Об истории вытрезвителей и борьбы государства с пьянством мы рассказывали в эпизоде: "Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей.
1:03 "Таблетка" от алкоголизма: какие современные препараты помогают бросить пить. Три аспекта зависимости.
8:45 Когнитивно-поведенческая терапия и "теория ведра с крабами".
14:00 "Похмелье - это тревожный звоночек": три способа понять, есть ли у тебя зависимость.
20:54 Многие расстройства ошибочно называют зависимостями. История о том, как журналистку лечили от пищевой "зависимости" и кодирование от игромании за 50 тыс.руб.
23:45 Аудио-гипноз для похудения и зависимость от видеоигр.
28:20 Помогают ли пластыри от курения и хорошая ли идея перейти с сигарет на вейп?
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