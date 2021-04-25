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Нетрудный возраст: Диана Мелконян о женском боксе и настрое на победу

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210425/1032292712/Netrudnyy-vozrast-Diana-Melkonyan-o-zhenskom-bokse-i-nastroe-na-pobedu.html

Почему из множества спортивных занятий, девятиклассница из Сухума выбрала бокс и что помогает одерживать победы над соперником, Диана Мелконян рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.

Радио
Нетрудный возраст: Диана Мелконян о женском боксе и настрое на победу

В марте воспитанница секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Диана Мелконян заняла первое место в первенстве центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия" среди девушек 15-16 лет, в весовой категории 48 килограммов. Таким образом она получила право выступить на первенстве России.

О том, почему бокс, как настроиться на победу и есть ли ненависть к соперникам, сама спортсменка рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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