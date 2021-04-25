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Дополнительное время: спортсмен Мамед-оглы о веломарафоне "Эверестинг"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210425/1032292777/Dopolnitelnoe-vremya-sportsmen-Mamed-ogly-o-velomarafone-Everesting.html

Велосипедист, участник клуба "Sport Apsny" Астамур Мамед-оглы в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о выборе трассы для марафона "Эверестинг", подготовке , что его подвигло на это испытание и помогло  его преодолеть.

Радио
Дополнительное время: спортсмен Мамед-оглы о веломарафоне "Эверестинг"

Впервые в Абхазии прошел веломарафон "Эверестинг". Абхазский велосипедист, участник клуба "Sport Apsny" Астамур Мамед-оглы прошел это испытание  в Сухуме. Марафон начался в 4 часа утра 18 апреля и завершился спустя  22 часа и пять минут. Астамур поднялся 65 раз на Сухумскую гору, суммарно протяженность трассы составила почти 9 тысяч метров, а высота самой высокой горы Эверест - 8 848 метров.

За время прохождения дистанции , по словам  Астамура Мамед-оглы, ему было очень сложно всего раз.

"У меня был кризис один раз.  Полный упадок сил и ты не можешь ничего сделать с собой. Это было где-то между тридцать вторым  и сороковым  кругом. Меня вытащили из кризиса массаж и регидрон…  Я задышал и поехал", - сказал Мамед-оглы.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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