Такие обстоятельства: Олег Барциц и София Чолария о национальных брендах Абхазии

Как защитить абхазскую продукцию, что является брендом республики, от пародии, в эфире радио Sputnik рассказали Олег Барциц, руководивший Торговым представительством Абхазии в России, и руководитель отдела интеллектуальной собственности Госстандарта София Чолария.

Радио Такие обстоятельства: Олег Барциц и София Чолария о национальных брендах Абхазии

В Абхазии нет реестра национальных брендов, однако есть реестр товарных знаков, зарегистрированных в республике. На сегодняшний день это порядка 1100 товарных знаков как абхазских производителей, так и международных знаков, проинформировала Чолария.

Руководивший Торговым представительством Абхазии в России Олег Барциц высказал свое мнением о том, может ли быть пародия на бренд рекламой продуктов или страны.

"Здесь есть две стороны медали. Уверен, что сам по себе интерес к абхазским брендам, разумеется, свидетельствует о востребованности того или иного нашего продукта на внешних рынках, но есть и отрицательные моменты. Зачастую та продукция, которую пытаются некоторые недобросовестные предприниматели представить на рынках под видом абхазской, она нередко невысокого качества, она ничего общего не имеет с продукцией, произведенной в Абхазии, разумеется, их единственным стремлениям является побольше заработать денег, но это не имеет ничего общего с нашими интересами", - сказал Барциц.

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