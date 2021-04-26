Ищенко: главные отравители атмосферы сейчас США, даже Китай перещеголяли

Вашингтон не сможет бороться с такой проблемой, как изменение климата без участия Москвы и Пекина, поделился своим мнением в эфире радио Sputnik политический аналитик Ростислав Ищенко.

Радио Ищенко: главные отравители атмосферы сейчас США, даже Китай перещеголяли

22 апреля президент США Джо Байден провел виртуальный саммит по климату с участием глав порядка 40 стран, в том числе – России и Китая.

Как отметил Ищенко, до сих пор ни среди ученых, ни среди политиков нет единого мнения о том, с чем именно надо бороться – с глобальным потеплением, глобальным похолоданием или даже ни с тем, ни с другим.

"О том, что надо ограничивать выбросы в атмосферу, мы и так всегда говорили, даже не потому, что происходит что-то с климатом, а потому что чем меньше гадости мы туда выбросим, тем чище будет воздух, которым мы дышим. Тем более, главные отравители атмосферы сейчас США, они даже Китай в этом перещеголяли", - заметил Ищенко.

По его словам, Китай начинает бороться с выбросами, а США все еще не обращают на это внимания. Речь даже не столько о США как о государстве, сколько об американских компаниях, которые владеют предприятиями по всему миру и стараются разместить их в странах с низкими требованиями к экологической безопасности, чтобы экономить на очистных сооружениях и получать более дешевую продукцию.

"Байдену необходимо продемонстрировать, что США еще являются лидером, который в состоянии по любой теме усадить весь мир за стол переговоров. Если вести переговоры без России и Китая на тему климата, сразу возникнет вопрос: а договориться вы без них сможете? Как вы собираетесь при случае бороться хоть с потеплением, хоть с похолоданием, хоть с увеличением загрязнения атмосферы, если два крупнейших производителя будут исключены из переговоров в принципе", ― сказал эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, и Россия, и Китай понимают, что в ходе нынешнего саммита стороны ни о чем не договорятся, однако эту переговорную площадку потом можно будет использовать и в своих интересах.

Отметим, что президент России Владимир Путин выступил на саммите по вопросам климата, заявив о заинтересованности Москвы в активизации международного сотрудничества для решения острых глобальных проблем.