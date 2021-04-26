Галустян о признании США геноцида армян: речь идет о большой политике

Радио Галустян о признании США геноцида армян: речь идет о большой политике

США официально признали массовое убийство армян в Османской империи в начале ХХ века геноцидом. В Ереване приветствовали, в Турции назвали политическим авантюризмом.

"Среди армянских общин, данное решение президента Америки было воспринято положительно исходя из той точки зрения, что все президенты брали на себя определенное обязательства, публично заявляли о своем желании признать преступления, совершенные в начале XX века в Османской империи как геноцид, но только действующий президент Байден это сделал", - сказал депутат.

По мнению Галустяна, США не так просто сделали соответствующее обращение.

"Геополитическая ситуация в регионе, в частности, и в мире меняется каждый день. Сложно спрогнозировать, чем руководствовался конкретно президент США, уверен, что это не только гуманистические соображения, речь в том числе идет и о большой политике тоже. Лидер такой сверхдержавы, как США, не так просто сделал соответствующее обращение", - сказал Галустян в эфире радио Sputnik Абхазия.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние" и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.

Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.