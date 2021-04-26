Эксперт о турне главы МИД Литвы в Закавказье: поехал на "разведку" ради Запада

Радио Эксперт о турне главы МИД Литвы в Закавказье: поехал на "разведку" ради Запада

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Армению. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса проводит турне по странам Южного Кавказа, сообщает Trend со ссылкой на МИД Литвы.

Как отмечается, в ходе визита в Армению, Грузию и Азербайджан министр встретится с высшими должностными лицами и представителями гражданского общества, чтобы обсудить дальнейшее развитие отношений Литвы с государствами Южного Кавказа, их перспективы сотрудничества с Европейским союзом, и выразит поддержку процессам реформ в странах региона.

Посещение министром иностранных дел Литвы стран Южного Кавказа отражает приоритеты внешней политики Литвы, которая в первую очередь сосредоточена на "восточном соседстве". Все три государства Южного Кавказа участвуют в инициативе ЕС «Восточное партнерство», направленной на укрепление отношений ЕС с восточными соседями.

В интервью Sputnik Литва доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев заявил, что Ландсбергис посещает страны этого региона не просто с визитом вежливости, а хочет "прощупать там реальную ситуацию".

"Идет обострение борьбы между Россией и Западом. Запад проводит в лице НАТО и ЕС все более и более активную политику на постсоветском пространстве. Задача состоит в том, чтобы изолировать Россию на постсоветском пространстве, создать ей как можно больше проблем, создать напряженность на ее границах, содействовать тому, чтобы те страны, которые являются либо партнерами стратегическими, либо союзниками России, все-таки в той или иной мере переориентировались в своей политике на Запад. Я думаю, что министр иностранных дел Литвы приехал посмотреть, как можно эту задачу решить с тем, чтобы потом на соответствующих саммитах или заседаниях в рамках ЕС были разработаны некие рекомендации", – сказал Борис Шмелев.

По его словам, литовский министр хочет оценить, какая ситуация складывается в Армении после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

"В общем и целом Запад, в том числе и страны Балтии, и Литва, они наблюдали за происходящим как бы со стороны и отнеслись к этим событиям нейтрально, и вот сейчас нужно выяснить, что же там происходит, как там развивается ситуация, что можно сделать с точки зрения интересов ЕС, вообще Запада. Потому что, конечно, экономическое сотрудничество, сотрудничество в других областях между Литвой и этими странами очень незначительное, там нет прямого экономического интереса, нет геостратегического интереса. Литва в данном случае выражает интересы ЕС, она как бы проводит разведку в этом регионе, и потом будет докладывать о том, что там происходит, как она оценивает ситуацию", – заключил Шмелев.