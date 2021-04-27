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Гражданин и начальник: Барциц и Ампар о проблеме нелегальных экскурсоводов в Абхазии

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Как пытаются решить проблему нелегальных экскурсоводов в Абхазии, насколько эффективны рейды Минтуризма с МВД республики, как сказывается проблема на тех, кто ведет свою деятельность по закону, рассказали замминистра туризма Астамур Барциц и экскурсовод Линда Ампар.

Радио
Гражданин и начальник: Барциц и Ампар о проблеме нелегальных экскурсоводов в Абхазии

Министерство туризма совместно с МВД Абхазии проверяют организации, которые занимаются проведением экскурсий, на соответствие их деятельности правовым нормам, принятым на территории Республики Абхазия.

Неофициальные фирмы, работающие без разрешения, не платят налоги. Более того, нелегальные экскурсоводы зачастую преподносят неверную информацию об истории Абхазии и ее достопримечательностях. Вопрос о работе нелегальных экскурсоводов обсуждался за последнее время в Общественной палате и в Парламенте страны, что говорит о серьезности проблемы.

Подробности в аудиофайле.

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