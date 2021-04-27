Киселев о "Георгиевской ленточке": концентрат нашей памяти

Радио Киселев о "Георгиевской ленточке": концентрат нашей памяти

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья.

Участниками церемонии стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева, замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции отметил, какое значение для истории России имеет акция "Георгиевская ленточка".

"В какой-то момент в новой России, в новейшей истории России мы уронили эту тему совсем, она выпала, и в создавшееся пространство сразу же просунулись разные теории о равной ответственности, о преступлениях, якобы, советских солдат в Европе… Изменилось время и изменились формы мемориализации. И эта ленточка – это концентрат нашей памяти, наших ассоциаций молодого поколения. Может быть, сейчас нужны простые, яркие символы, потому что сейчас изменилось восприятие, изменились послания. В этом послании все. В этом послании и Парад Победы, и воинская почесть, и память. Это отсылка. Через эту ленточку можно войти в очень большое пространство. И если человек причастен к этой акции, то это очень много. Это не просто кусочек ткани, это элемент культуры. С одной стороны, это наша победа, а с другой стороны, это признание очень многого", — сказал на пресс-конференции Киселев.

Идея акции "Георгиевская ленточка" — символа памяти, связи поколений и воинской славы — родилась в стенах агентства на Зубовском бульваре, а затем стала народной.

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".