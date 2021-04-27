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Такие обстоятельства: о перемещении трудовых мигрантов в пандемию

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210427/1032308045/Takie-obstoyatelstva-o-peremeschenii-trudovykh-migrantov-v-pandemiyu.html

Как в условиях закрытых границ для трудовых мигрантов организовывают коридоры для выезда из Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава и замначальника миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.

Радио
Такие обстоятельства: о перемещении трудовых мигрантов в пандемию

С началом пандемии трудовые мигранты, которые тысячами приезжали в Абхазию, из-за закрытия границ их стран с Россией, въехать в нашу республику не могут. Но есть и те, кто в момент закрытия границ уже находились в Абхазии, у некоторых за время пандемии истекли сроки действия паспортов. О том, как в условиях закрытия границ организовывают коридоры для выезда из Абхазии транзитом через Россию, и что делать с теми, у кого истек действия паспортов, рассказали заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава и заместитель начальника миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.

Подробности о том, какие решения были приняты для выезда иностранных граждан, слушайте в аудиофайле.

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