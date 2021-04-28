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Такие обстоятельства: Барциц о проблемах энергетики и альтернативных источниках

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210428/1032311678/Takie-obstoyatelstva-Bartsits-o-problemakh-energetiki-i-alternativnykh-istochnikakh.html

Председатель попечительского совета МКЦ Абхазии Олег Барциц в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, с чего нужно начинать решать проблемы энергетики в стране и как газификация частично снизит нагрузку на государственную энергокомпанию.

Радио
Такие обстоятельства: Барциц о проблемах энергетики и альтернативных источниках

Проблема в энергоотрасли – одна из самых острых в Абхазии. Все чаще специалисты и эксперты говорят о том, что необходимо пересматривать тарифы на электроэнергию, так как нынешние не окупают расходов. Какой он - экономически обоснованный тариф, как найти золотую середину, чтобы тариф устраивал и население, и энергетиков?  Об этом рассказал председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Барциц.

Подробнее о том, должен ли тариф соответствовать заработным платам и пенсиям, кому полагаются льготы при оплате за электричество, при каких условиях можно повысить тариф и что параллельно с этим надо сделать, слушайте в аудиофайле.

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