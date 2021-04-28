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Гражданин и начальник: Лабахуа об экспорте абхазской клубники

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Как государство поможет фермерам экспортировать абхазскую клубнику, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал первый заместитель председателя Таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.

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Гражданин и начальник: Лабахуа об экспорте абхазской клубники

В Абхазии созрела клубника. Фермеры уже успели собрать первый урожай. Предполагают, что ягоды будет много. Как сделать так, чтобы продукция не простаивала в связи с проверками на границе во время туристического сезона, об этом накануне шла речь на совещании в Государственном таможенном комитете.

О решениях, которые были приняты там и о том, как помочь сельхозпроизводителям вовремя реализовать свою продукцию, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал первый заместитель председателя Таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.

Подробнее о том, что такое периодическое декларирование продукции, каков прогнозируемый объем экспорта клубники, как продвигается работа по оформлению товаров на месте ведения бизнеса, слушайте в аудиофайле.

 

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