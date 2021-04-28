Турбаза: Мукба о классификации абхазских отелей

Эксперт в области туризма, бывший глава отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Минтуризма Абхазии Адамур Мукба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня классифицируют туробъекты в Абхазии и что в этом вопросе необходимо менять.

Радио Турбаза: Мукба о классификации абхазских отелей

"Сегодня у нас не существует стандартов в сфере классификации отельного бизнеса. Я придерживаюсь того, чтобы разработать свою внутреннюю систему классификации, какие-то внутренние требования. Четыре звезды европейские и четыре звезды турецкие или египетские – это большая разница. Везде есть своя индивидуальность. В нашем случае это могли бы быть не звезды, а что-то еще", - сказал Мукба.

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду - программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.