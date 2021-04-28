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Турбаза: Мукба о классификации абхазских отелей

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210428/1032314261/Turbaza-Mukba-o-klassifikatsii-abkhazskikh-oteley.html

Эксперт в области туризма, бывший глава отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Минтуризма Абхазии Адамур Мукба в эфире радио Sputnik рассказал, как сегодня классифицируют туробъекты в Абхазии и что в этом вопросе необходимо менять.

Радио
Турбаза: Мукба о классификации абхазских отелей

"Сегодня у нас не существует стандартов в сфере классификации отельного бизнеса. Я придерживаюсь того, чтобы разработать свою внутреннюю систему классификации, какие-то внутренние требования. Четыре звезды европейские и четыре звезды турецкие или египетские – это большая разница. Везде есть своя индивидуальность. В нашем случае это могли бы быть не звезды, а что-то еще", - сказал Мукба.

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду - программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о  деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.

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