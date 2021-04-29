Эксперт о заявлении Байдена по геноциду армян: цель в усилении позиции США

Радио Эксперт о заявлении Байдена по геноциду армян

Одна из целей американского президента Джо Байдена в деле признания геноцида армян – это укрепление позиции США и ослабление позиции России. Такое мнение кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский высказал в интервью Sputnik Армения, комментируя применение Байденом термина "геноцид".

24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

"Боюсь, что это более важная цель, нежели историческая справедливость. Для Байдена, как и для всех предыдущих президентов, главный вопрос – это вопрос выгоды. Из этого они и исходят", - сказал Надеин-Раевский.

На вопрос, как это повлияет на настроения в армянском обществе, эксперт ответил, что все, конечно, зависит от внутренней ситуации в самой республике. По его словам, сторонников поворота к Западу в Армении хватает, но смогут ли они развернуть общественное мнение, электорат в сторону такого подхода, пока что вызывает сомнения.

"Здравомыслящие люди в политике, не говоря уже о простых гражданах, прекрасно понимают, что Америка не пришлет своих солдат защищать Армению от Турции. А пребывание и наших пограничников в Армении, и нахождение нашей базы в Гюмри – это как раз серьезная гарантия безопасности республики", - сказал Надеин-Раевский.