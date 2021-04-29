Мальцева о Распоряжении Роспотребнадзора для туристов

О том, как отельеры и туристы понимают и придерживаются решения Роспотребнадзора о необходимости сдать ПЦР-анализ на COVID-19 по возвращении из поездки в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказала гостиничный бизнес-консультант Мария Мальцева.

Радио Мальцева о Распоряжении Роспотребнадзора для туристов

Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции, вступило в силу 15 апреля.

О работе туристических фирм и отелей в свете решения Роспотребнадзора рассказала гостиничный бизнес-консультант Мария Мальцева.

"Распоряжение Роспортебнадзора по поводу выезда из Абхазии на территорию России российских граждан немного неоднозначное, и его недопонимают. Потому что в своих расшифровках в соцсетях Роспотребнадзор заявляет о том, что гости, выезжающие из Абхазии, точно так же будут сдавать два теста на COVID–19 на третий и на пятый день по прибытии к себе домой. На границе в этом отношении все относительно спокойно. Гости переходят границу в прежнем режиме, никакого заполнения анкет ни от кого не требуют. Поэтому результат будет виден, скорее всего, позже. Что касается бронирования, то у туроператоров было большое количество отмен. Это сказывалось больше на экономных гостиничных объектах. Было в районе 50 процентов отмен. Если говорить о гостиничных объектах Абхазии в среднем три-четыре звезды квалификации, то там процентов 145 отмен, на которые тут же поступают переброни, потому что интенсивность заявок достаточно высокая", - сказала Мальцева.

Согласно решению Роспотребнадзора, после 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Эти требования не применяются в отношении россиян, зарегистрированных в Краснодарском крае и посетивших Абхазию, а также граждан, проживающих в республике, которые приезжают в Россию на работу, учебу или по другим краткосрочным делам.