Любимов об обучении в "Щепке": не дискотека и не танцплощадка с высшим образованием

Радио Любимов об обучении в "Щепке": не дискотека и не танцплощадка с высшим образованием

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера будет принимать заявки на поступление в Высший театральный институт имени Щепкина в Москве. О возможности для абитуриентов из Абхазии поступить в Высший театральный институт имени Щепкина в Москве, рассказал ректор этого престижного вуза Борис Любимов.

"Если кто-то рассчитывает прожить так, что это будет дискотека или танцплощадка с высшим образованием, то это не так. Это особое образование. У нас огромные традиции. Это будет ядро из 15 ребят, которые потом вернутся в свою республику. Им нужно будет вместе сплотиться и впитывать все, что дает возможность четыре года обучаться в двух шагах от МГУ, от консерватории, от зала Чайковского. Будем стараться поводить по музеям и галереям московским, которые сейчас расцветают. Это будут очень счастливые, но и трудные годы", - рассказал ректор.

Подробнее о критериях отбора, о системе образования в вузе, а также о миссии актера сегодня, слушайте в аудиофайле.

Для обучения в Высшем театральном институте имени Щепкина будет отобрано 15 человек из Абхазии, в декабре приедет отборочная комиссия, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на своей пресс-конференции.