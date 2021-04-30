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Такие обстоятельства: Адлейба о работе отелей Абхазии после решения Роспотребнадзора

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210430/1032327412/Takie-obstoyatelstva-Adleyba-o-rabote-oteley-Abkhazii-posle-resheniya-Rospotrebnadzora.html

О том, как решение Роспотребнадзора о сдаче ПЦР-анализа на COVID-19 для россиян, возвращающихся из-за рубежа, отразилось на туристах и работе отелей, в эфире радио Sputnik рассказала управляющая отелем Ада Адлейба.

Радио
Такие обстоятельства: Адлейба о работе отелей Абхазии после решения Роспотребнадзора

Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции, вступило в силу 15 апреля. Позже ведомство уточнило, что с 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг. 

Эти требования не применяются в отношении россиян, зарегистрированных в Краснодарском крае и посетивших Абхазию, а также граждан, проживающих в республике, которые приезжают в Россию на работу, учебу или по другим краткосрочным делам.

О чем чаще всего спрашивают туристы, что им отвечают отельеры, как они  систематизировали все пункты документа и насколько получается их придерживаться, слушайте в аудиофайле.

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