Такие обстоятельства: Счастный об итогах проекта "Тайны Великой Абхазской стены"

Радио Такие обстоятельства: Счастный об итогах проекта "Тайны Великой Абхазской стены"

Исследовательская экспедиция абхазских археологов "Тайны Великой Абхазской стены" началась в июле 2019 года.

"Основные итоги мы планировали подвести в плане датировки этого памятника. Изначально стояла задача уточнить хронологию Великой Абхазской стены, это бы нам помогло понять, для чего она была построена и кем она была построена. Но в данном вопросе возникли кое-какие обстоятельства, которые нам не позволяют на сегодняшний день окончательную точку зрения в этом плане высказать. Это связано с тем, что на разных локациях, где мы производили раскопки попадаются предметы, связанные с различными хронологическими этапами. На одних локациях, у нас преобладает поздний материал в районе XVII века. Но в тоже время на других участках Абхазской стены встречаются например фрагменты керамики, которые могут быть датированы более раннем периодом, к примеру, по мнению археолога Кайтан, периодом развитого средневековья, то есть в районе X-XIV века могут быть", - сказал Счастный.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Исследование Великой Абхазской стены проходило при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступало официальным информационным партнером проекта.