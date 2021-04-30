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Богослов о Страстной неделе: надо хоть в эти дни не осуждать окружающих

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210430/1032328330/Bogoslov-o-Strastnoy-nedele-nado-khot-v-eti-dni-ne-osuzhdat-okruzhayuschikh-.html

Российский богослов, почетный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал, какие минимальные ограничения стоит себе определить в Страстную неделю перед Пасхой и что делать, если в эти дни нет возможности посетить храм.

Радио
Богослов о Страстной неделе: надо хоть в эти дни не осуждать окружающих

Последняя неделя перед Пасхой именуется Страстной Седмицей, это время строгого поста и внутреннего соучастия последним, самым тяжелым дням земной жизни Иисуса Христа, предшествующим его распятию, напоминает богослов. 

"Поскольку мы вспоминаем самые трудные и тяжелые моменты земной жизни Христа, если уж мы называемся христианами, надо хоть немножко ущемить себя – свой желудок, свои глаза, свои развлечения буквально несколько дней, чтобы хоть немного выразить свое благоговение к тому состоянию, которое испытывал Христос в эти дни", - советует Осипов.

Современному человеку свойственно грешить постоянно, но в дни, предшествующие Пасхе, можно постараться не осуждать окружающих - сегодня это самый популярный грех человечества, а также хоть немного укротить свои гордыню и тщеславие.

Если нет возможности сходить в храм - с молитвой провести время дома, советует богослов.

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