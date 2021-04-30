Тания об актерах сериала "Независимый": фактура, прежде всего

Продюсер и исполнитель главной роли комедийного сериала "Независимый" Тимур Тания рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия о герое сериала, который сейчас снимается в республике.

Радио Тания об актерах сериала "Независимый": фактура, прежде всего

В Абхазии проходят съемки комедийного сериала "Независимый". Он будет состоять из десяти серий, первые четыре из них написаны и две серии уже снимаются. Проект одобрен и финансируется российской видеоплатформой "Start".

Продюсер и исполнитель главной роли сериала "Независимый" Тимур Тания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о главном персонаже и о том, по какому принципу подбирали актеров.

"История про абхаза, который предан своим традициям, семейным ценностям. Он сталкивается с тем, что процессы глобализации касаются непосредственно его, могилы его дедушки. Происходят события, которые кардинально меняют его обычный образ жизни. Таким событием, которое переворачивает его жизнь, является покушение на память его предков. Он сотрудник МЧС, спасатель. Отец его в свое время переехал из Акармары в Сухум. Отец из преступного мира, а мать заслуженный педагог республики. История и герои вымышленные, но характеры персонажей в чем-то схожи с нашими знакомыми", - сказал Тания.

Говоря о подборе кадров для съемок сериала, Тания отметил, что акцент делали на фактуру. Одна из ролей была предложена шеф-редактору Sputnik Абхазия Дмитрию Нездоровину, с которой, по словам Тания, он шикарно справляется.

"У него фактура подходящая, он подходит на 200 процентов на эту роль. У нас был определенный опыт по предыдущим картинам, у режиссера Тимура Квекескири, моего соавтора, Бабасика Шакая. Мы поняли, какими возможностями располагаем в Абхазии по нашим первым картинам. Бабасик в театре работал, он практически со всеми актерами был знаком. Нам удалось привлечь еще и не актеров, потому что больше боролись за фактуру. Мы поняли, что фактура - прежде всего. Многих пригласили, которые не актеры и даже не артисты, допустим, как шеф-редактор Sputnik Абхазия. Он идеально подходит для своей роли, играет посла Российской Федерации в Абхазии", - рассказал Тания.

Полную версию беседы можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.