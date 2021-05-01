"Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Радио "Какая-то мистика". Поезд-призрак в московском метро

"Раз в месяц, в полночь на кольцевой линии метро появляется поезд-призрак - в нем души погибших заключенных. Войдешь в него - исчезнешь навсегда!". Как могла появиться эта фантастическая “страшилка”? Есть ли в метро состав, действительно похожий на “призрак”? И правда ли, что метрополитен создавался руками заключенных?

О поезде в метро, в который действительно невозможно попасть внутрь, рассказывает экскурсовод проекта “Экскурсии в метро” Андрей Антосяк. А историк метро, блогер и фотограф Александр Попов объясняет, как возникло представление, что “первую очередь метро строили тысячи заключенных, которым там погибли".

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