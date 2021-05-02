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JPG-картинки за миллионы долларов: что нового в современном искусстве

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Что такое NFT-арт? Как картинка в интернете становится искусством и стоит 69 миллионов долларов? Можно ли продать свою походку и как покупают перфомансы?

Радио
JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?

Как повлияла пандемия на арт-рынок? Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли?

NFT-арт — это цифровое искусство. Такие арт-объекты обладают правом собственности, их покупают в интернете как обычные картины… либо их можно просто скачать бесплатно. Но тогда у вас будет репродукция. А как получилось, что картинки в интернете стали стоить огромных денег? Зачем их покупать? И сколько времени нужно, чтобы понять объект современного искусства и признать его шедевром? О трендах и технологиях в искусстве рассказывает Дмитрий Озерков, заведующий отдела по современному искусству в Эрмитаже и директор musicAeterna в России.

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