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Отказ от нефти и газа - утопия: мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210503/1032335911/Otkaz-ot-nefti-i-gaza---utopiya-Mify-i-zabluzhdeniya-o-zelenoy-energii.html

Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, а производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива.

Радио
Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.

О том как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли "зеленая" энергия нефть и газ рассказала Татьяна Русакова — кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.

2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?

6:27 Насколько ветряные электростанции реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.

12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня.

17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии.

26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.

31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.

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Темы:
Подкасты РИА (532)

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