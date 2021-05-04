Метеоролог рассказала, как долго в мае продлятся солнечные дни

Специалист отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Диана Трапш в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, какая погода ожидается в Абхазии в первой половине мая.

Радио Метеоролог рассказала, как долго в мае продлятся солнечные дни

По словам Трапш, в первой половине мая территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона теплого сектора, что в отдельные дни вызовет незначительные перепады атмосферного давления и температуры воздуха.

"Установится по-весеннему теплая погода, дней с осадками станет меньше. Ожидается в основном переменная облачность. Временами возможны дожди, сопровождающиеся грозой. Мы ожидаем повышения дневной температуры воздуха до 25-27 градусов", - рассказала Диана Трапш.

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