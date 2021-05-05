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Сергей Марков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Политолог: США и ЕС всячески будут пытаться взорвать отношения между Россией и Турцией

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Отношения России и Турции выходят на новый уровень, сказал в ходе пресс-конференции в мультимедийным пресс-центре Sputnik Азербайджан директор Института политических исследований Сергей Марков.

Радио
Политолог: США и ЕС всячески будут пытаться взорвать отношения между Россией и Турцией

Турция на протяжении полустолетия находилась в геополитической зависимости от США и ЕС, а сейчас Турция формируется как самостоятельная страна, и как самостоятельной стране ей нужна помощь России, ей нужно сотрудничество с Россией, заключил Марков.

"У нас во многом одинаковые проблемы, Америка и ЕС и нам, и Турции пытаются одно и то же самое продиктовать, чтобы мы действовали в их интересах, чтобы мы свой суверенитет не задействовали, поэтому будут пытаться всячески взорвать отношения между Россией и Турцией, но укрепления отношений между нашими странами - это, без сомнения, в огромной степени укрепление суверенитета и России, и Турции. Это тем самым укрепление независимости нашей политики правительства, это укрепление экономики", - отметил Марков.             

Подробный комментарий политолога слушайте в аудиофайле.

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