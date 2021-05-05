Гицба о международном вокальном конкурсе в Абхазии: наступила необходимость

Солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала о международном вокальном конкурсе, который пройдет в Абхазии.

Радио Гицба о международном вокальном конкурсе в Абхазии: наступила необходимость

Известная оперная певица, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба посетила Абхазию. Поездка на родину была связана с организацией первого международного вокального конкурса Алисы Гицба. Идею конкурса поддержал премьер-министр республики Александр Анкваб, с которым артистка в ходе встречи обсудила свои планы. Уже известно, что конкурс планируется быть ежегодным и что проходить он будет на площадке Абхазгосфилармонии. Все подробности певица сообщила в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Я давно ничего не делала в Абхазии и почувствовала, что наступила необходимость снова что-то придумать для наших людей, для нашей культуры. Проведение вокального конкурса оперных певцов, академических вокалистов – это следующая моя цель, которую я буду стараться реализовать в течение этого года. Планируется этот конкурс в мае следующего года", - рассказала Гицба.

По словам Алисы Гицба, будет запущен сайт конкурса, на котором будет содержаться вся информация, все положения конкурса и условия его проведения.

"Обычно возрастные рамки конкурсов ограничены 18-30 годами, наш конкурс продлевает возраст участников. Мы проведем конкурс для людей в возрасте от 18 до 45 лет. Я считаю, что человек в 30 лет только начинает понимать, как правильно петь", - отметила певица.

Подробности слушайте в аудиофайле.